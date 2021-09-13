Приштина, , 23:44 — REGNUM Одно из кладбищ Приштины в районе Хайвали загорелось 13 сентября. На место происшествия прибыли пожарные.

Старая могила на сельском кладбище © Игорь Кожевников

Один из читателей албанского новостного агентства Telegrafi сообщил, что возгорание произошло на могилах двух сербов. До сих пор не известно, идет ли речь о поджоге. Попытки албанских журналистов узнать подробности у полиции увенчались неудачей.

Албанцы отмечают, что случай возгорания сербских захоронений отмечали также в 2018 году.

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