Приштина, Сербия, 13 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Одно из кладбищ Приштины в районе Хайвали загорелось 13 сентября. На место происшествия прибыли пожарные.

Игорь Кожевников Старая могила на сельском кладбище

Один из читателей албанского новостного агентства Telegrafi сообщил, что возгорание произошло на могилах двух сербов. До сих пор не известно, идет ли речь о поджоге. Попытки албанских журналистов узнать подробности у полиции увенчались неудачей.

Албанцы отмечают, что случай возгорания сербских захоронений отмечали также в 2018 году.