Приштина, Сербия, 13 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 13 сентября провела прощальную встречу с послом США в Приштине Филипом Коснеттом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол получил медаль имени Ибрагима Руговы за вклад в построение мира и развитие демократии.

Османи поблагодарила Коснетта за неустанную работу и исключительно активную работу в составе миссии США в Косово. Посол находился в Косово в годы пребывания у власти четырех правительств: Рамуша Харадиная, Авдуллы Хоти и двух правительств Альбина Курти.

Президент США Джо Байден назначил на пост посла в Приштине Джеффри Ховеньера. Это карьерный дипломат, ранее работавший в составе команды специального посланника ООН по статусу Косово Марти Ахтисаари.