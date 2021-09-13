Йошкар-Ола, 13 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Троллейбусный транспорт» — единственный муниципальный перевозчик в Йошкар-Оле — получило 10 новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Пресс-служба правительства Марий Эл Глава Марий Эл Александр Евстифеев за рулем нового троллейбуса

«Впервые с 1994 года парк городского общественного транспорта Йошкар-Олы пополняется сразу 10 новыми троллейбусами. Сумма контракта составила 240 млн рублей», — подчеркнул глава республики Александр Евстифеев.

Новые троллейбусы — низкопольные, оснащены системами кондиционирования воздуха и отопления. В связи с поставкой новой техники до 19 сентября включительно проезд в троллейбусах будет бесплатным для всех.

Евстифеев отметил, что МП «Троллейбусный транспорт» является ключевым перевозчиком в Йошкар-Оле. Услугами предприятия ежедневно пользуются около 30 тыс. человек. За семь месяцев текущего года в троллейбусах проехали около 6 млн человек, пассажиропоток вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным МП, в настоящее время на балансе предприятия 146 троллейбусов, в том числе два учебных.

Напомним, троллейбусы поставлены в рамках аукциона на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Контракт был заключен с АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Белоруссия).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава Марий Эл рассказал, что Москва решила отдать Йошкар-Оле 51 транспортное средство — 34 троллейбуса и 17 автобусов. Для Москвы этот транспорт устарел в плане дизайна, но для Йошкар-Олы вполне подойдет. Первые троллейбусы из московской партии вышли на улицы столицы Марий Эл в январе 2019 года.

Последнее вливание новых троллейбусов в парк электротранспорта Йошкар-Олы произошло в сентябре 2014 года — впервые за восемь лет. Тогда предприятие получило целых два «сверхсовременных троллейбуса стоимостью 5 млн рублей каждый».

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