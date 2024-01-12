Сыктывкар, 13 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В Коми в досрочном голосовании на думских выборах проголосовали более 1 670 жителей отдаленных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме республики.

Пресс-служба избирком ЯНАО Досрочное голосование

Первыми в голосовании приняли участие жители Печорского и Койгородского районов. Всего в отдаленных населенных пунктах зарегистрированы 8 438 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Коми предстоит выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, а также 1282 депутатов в муниципальные и местные советы.