Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Телеканал HBO назвал дату премьеры продолжения сатирического драмеди-сериала «Наследники». Об этом 13 сентября сообщает портал Deadline.

JasonParis HBO

Первый эпизод третьего сезона шоу его поклонники смогут увидеть 17 октября 2021 года. В этот же день он появится на сайте потокового сервиса HBO Max. Всего в новом сезоне «Наследников» будет девять серий.

Напомним, премьера сериала состоялась 3 июня 2018 года. Второй сезон «Наследников» выиграл пять номинаций премии «Эмми». Сюжет шоу рассказывает о непростых отношениях членов семьи медиамагнатов, которую возглавляет властный, но стареющий патриарх.