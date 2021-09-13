Сергиев Посад, Московская область, 13 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В Подмосковье жители села Бужаниново под городом Сергиев Посад устроили несанкционированный народный сход. Поводом стало убийство 65-летней местной жительницы, сообщает телеграм-канал Baza.

mosaic36 Убийство

По неподтвержденной информации, пожилую женщину убили проживающие неподалеку гастарбайтеры. Предварительно мигранты якобы изнасиловали пенсионерку. Произошедшее ЧП стало причиной массовой акции протеста местных жителей.

«По словам местных, проблема с приезжими — сильно назревшая, так как мигранты пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Трагедия с пожилой женщиной стала для людей последней каплей», — отмечает телеграм-канал.

В народном сходе участвуют порядка 200 человек. По сообщениям ряда телеграм-каналов, к месту протеста приезжают жители других населенных пунктов Подмосковья. Постепенно ситуация накаляется.