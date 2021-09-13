В подмосковном селе устроили народный сход против мигрантов
Сергиев Посад, Московская область, 13 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В Подмосковье жители села Бужаниново под городом Сергиев Посад устроили несанкционированный народный сход. Поводом стало убийство 65-летней местной жительницы, сообщает телеграм-канал Baza.
По неподтвержденной информации, пожилую женщину убили проживающие неподалеку гастарбайтеры. Предварительно мигранты якобы изнасиловали пенсионерку. Произошедшее ЧП стало причиной массовой акции протеста местных жителей.
«По словам местных, проблема с приезжими — сильно назревшая, так как мигранты пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Трагедия с пожилой женщиной стала для людей последней каплей», — отмечает телеграм-канал.
В народном сходе участвуют порядка 200 человек. По сообщениям ряда телеграм-каналов, к месту протеста приезжают жители других населенных пунктов Подмосковья. Постепенно ситуация накаляется.