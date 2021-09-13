Дортмунд, Германия, 13 сентября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. 13 сентября авторитетный портал transfermarkt опубликовал символическую сборную четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Лучшим игроком с оценкой 9,2 был признан 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

В матче четвертого тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером-04» Холанд провел на поле все 90 минут, за которые успел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В символическую сборную четвертого тура Бундеслиги также вошли Андреас Луте («Унион Берлин», 8,0), Альфонсо Дэвис («Бавария», 8,3), Константинос Мавропанос («Штутгарт», 7,8), Максен Лакруа («Вольфсбург», 8,4), Эрик Дурм («Айнтрахт», 7,3), Лерой Сане («Бавария», 8,2), Ларс Штиндль («Боруссия М», 8,4), Суат Сердар («Герта», 8,6), Мусса Диаби («Байер-04», 7,7) и Ваут Вегхорст («Вольфсбург», 8,0).

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 28-ми матчах немецкой Бундеслиги 2020/21, в которых забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.