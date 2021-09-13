13 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Сознание людям больше не потребуется. Думать и мыслить за них будет нейросеть. Об этом заявляют адепты цифрового расчеловечивания на хорошо финансируемых форумах высшего уровня.

Ангелина Потеряйко, , 23:50 — REGNUM Все уже наслышаны про интернет вещей (Internet of Things — IoT). В сознании обывателя это означает взаимодействие предметов быта и объектов инфраструктуры между собой с минимальным вмешательством человека. В действительности под этим термином его создатель, британский инженер Кевин Эштон, понимает некую компьютерную сеть, в которую объединены устройства собирающие, передающие, анализирующие и обрабатывающие данные через программное обеспечение и технические устройства без участия человека. О том, что создание такой сети дело серьёзное, свидетельствует тот факт, что с 2009 года в Брюсселе ежегодно проводится конференция «Internet of Things». Мероприятие это поддерживается Еврокомиссией; со своими докладами на нём выступают еврокомиссары и депутаты Европарламента, правительственные чиновники из европейских стран, руководители таких компаний, как SAP, SAS Institute, Telefónica, ведущие учёные крупных университетов и исследовательских лабораторий.

Матрица Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожалуй, стоит ещё добавить о нашумевшей технологии 5G, которая, по сути, будет являться основным средством работы сети IoT, так как обладает более высокой пропускной способностью, чем нынешняя 4G сеть, позволяющая нам смотреть онлайн фильмы с мобильного телефона.

Концепция IoT ещё не превратилась в массовое явление — ведутся разработки, эксперименты и точечное внедрение. Однако технопозитивисты уже рассуждают о новой концепции — интернете людей (или интернете тел). Причем делается это на высоком государственном уровне и на самых дорогих конференциях.

Нечеловеческий разум Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

Интернет людей — это сеть интернета вещей, в которой люди подключены к этим вещам высокотехнологичными способами. После такого подключения человеческие тела, в обход человеческого сознания и воли, могут обмениваться данными, что даёт возможность удаленно контролировать и тело, и связанное с ним устройство. В принципе, люди, носящие фитнес-браслеты, кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты с функцией дистанционной передачи данных, уже подключены к этой человеко-вещевой сети. Но сложно назвать такое явление массовым или сильно влияющим на бытие и сознание всего общества.

Параллельно уже существуют технологии, которые позволяют подключить к сети не отдельные органы тела человека, а всего человека, включая мозг. Эта технология носит название нейрокомпьютерный интерфейс: мозг человека фактически объединен с внешним устройством для мониторинга и управления в режиме реального времени. В медицине эта технология помогает восстановить функции людей с ограниченными возможностями, используя сигналы мозга, а не обычные нервно-мышечные пути. Но разработчикам и инвесторам тесно в узкой компании редких заболеваний, они готовы идти дальше — к полностью здоровым людям.

Об этом свидетельствует сессия под названием «Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру», прошедшая в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. О солидности и степени влияния мероприятия свидетельствует заявленный состав его участников: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения, комитет Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян, директор ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства Всеволод Белоусов, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова Александр Каплан.

Вот только несколько цитат из выступлений высокопоставленных спикеров, говорящих о масштабах, на которые замахиваются создатели новых технологий и их инвесторы.

Профессор, директор центра искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования (AIDAM) Университета Лестера Александр Горбань:

«Когда размер снимаемого [с мозга] сигнала возрастёт на несколько порядков, вот тогда возникнет проблема коммуникаций «человек-человек». Ведь нейро-интерфейс — это простая система связей, плюс интеллектуальная система, систему связей обслуживающая. Мы получаем новый орган чувств».

В цифровом мире Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин:

«Медицина — это та сфера, где эти [нейро] технологии уже применяются. Вопрос — как сделать так, чтобы эти технологии стали массовыми <…> Вопрос в том, насколько сейчас эта технология готова к тому, чтобы стать массовой <…> Каким образом спровоцировать действительно массовый спрос? Мы готовы в этом участвовать и наша площадка Минздрава открыта для того, чтобы эту дискуссию на ней проводить».

Управляющий директор YADRO Алексей Шелобков:

«Люди бесконечно стремятся себя эволюционировать технологически. Наращивать себе какие-то, условно говоря, протезы, новые возможности, через которые мы [как производители протезов] развиваемся с рынком. Понятно, что это как раз создаст основные рынки. И в эти рынки нырнут все, кто занимается электроникой, обработкой процессов…»

В августе 2021 года прошел Марафон науки и технологий Homo Science, на котором генеральный̆ директор компании «Цифрум» Борис Макевнин, также выступавший в июне 2021 года на уже упомянутой сессии «Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру», заявил следующее:

«Нейро-интерфейс — это то, что считывает информацию с коры [головного мозга] и дальше транслирует её в виде управленческих сигналов, которые могут управлять либо какими-то удаленными устройствами, либо, если мы говорим о медицине, протезами. И здесь вопрос, который уже ведет нас к проблематике оцифровки личности: а если сделать подачу сигнала из головного мозга на периферию двухсторонним, приведет ли это к возникновению интернета людей?»

Всё это свидетельствует о том, что бизнес и инвесторы не готовы ждать ни минуты, не готовы получать от общества реальную обратную связь на свои изобретения. Их задача — получить обратно вложенные средства и затраченные усилия как можно скорее и любыми способами, даже путём внедрения сырых технологий в не до конца и недостаточно еще изученный для этого мозг человека. Высокотехнологичный капитал затягивает в свои сети чиновников и учёных. Он мало заботится о людях и готов оцифровать не только их мозг, но и личность.