Ижевск, 13 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения России (ЦНИИОИЗ) проведет аудит медицинских организаций Удмуртии до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба института.

Больничный коридор

По словам директора института Ольги Кобяковой, в организациях будет оцениваться финансовое и кадровое обеспечение, система цифровизации и ее развитие, механизм выстраивания процессов и маршрутизация пациентов.

По итогам анализа, будут разработаны рекомендации по развитию региональной системы здравоохранения, выполнение которых в дальнейшем будет контролироваться. Кроме того, данные аудита лягут в основу нормативных и стратегических документов, которые будут предложены Минздраву России.

Также для организаторов системы здравоохранения в регионах будут разработаны образовательные программы.

Аналогичные мероприятия будут проведены в медицинских организациях Краснодарского края, Тверской и Владимирской областей, а также Еврейской Автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация первичного звена здравоохранения не сводится к банальному ремонту помещений, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, модернизация — это новая современная поликлиника, где продумано всё до деталей: логистика, маршрутизация, оснащение, чтобы система работала удобно для врачей и граждан.

«Иначе деньги потратим, придём и будем сидеть в тех же самых старых нафталиновых поликлиниках», — предупредила она.

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