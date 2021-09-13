13 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:49 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года является одной из самых громких побед над Москвой в украинской истории, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 сентября в социальной сети Facebook.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Что творится в голове у этого «пана Гончаренко»?! Какая-то невообразимая каша из обрывков сведений жизни прошлой, да и настоящей тоже. Набор, как правило, нелепостей. И эдакое чудо-юдо постоянно что-то вещает с разных трибун. Неужели в такой большой стране, как Украина, перевелись умные люди?!» — задаётся вопросом Елена С.

Многие пользователи решили напомнить украинскому депутату о том, что современная Украина не имеет вообще никакого отношения к событиям XVI века, когда русское войско потерпело поражение от объединённых армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

«Начнём с того, что в 1514 году никакой Украины не было. То воинство, к которому относит Гончаренко историю Украины, представляло Великое княжество Литовское. Они бы долго думали, кто такие украинцы и почему победа вдруг является общей», — отмечает Сергей М.

Василий Кандинский. Воскресенье (Древняя Русь). 1904

Некоторые комментаторы отмечают, что личность Гончаренко многим известна и граждане решили напомнить, чем прославился данный украинский депутат.

«Гончаренко совсем уже поехал кукушкой от «важности» своего положения. А как ещё десять лет назад подлизывал Януковичу и России! А Одесса? Она помнит всё! Второе мая 2014-го на Куликовом, когда он фотографировал радостный, как убивали людей!» — напоминает Шехерезада С.

Часть людей считает, что подобные заявления являются доказательством отсутствия в истории Украины каких-либо значимых событий.

«Когда нет ни одного «успеха» в настоящем, начинается обращение к прошлому. И ладно, когда история это позволяет, но здесь идёт искажение прошлого, рассчитанное на необразованность населения. Правильно говорят: «Если хочешь что-то сделать — делаешь, если нет — ищешь причину», — отмечает Алексий А.

Ряд пользователей указывает на то, что переиначивание исторических фактов может поставить под вопрос существование государства как такового, ведь люди уже не понимают, что правда, а что вымысел, им не на что будет опереться.

«С такими мыслями и высказыванием можно вообще остаться непригодным государством. Больше трёпа и хвастовства не несут политики ни одной страны на планете. Надоели уже ересь нести!» — обращается Tatjana K.

Николай Рерих. Славяне на Днепре. 1905

Отдельные комментаторы отмечают, что такие, как Гончаренко, подтверждают тот факт, что украинские политики всё больше и больше сходят с ума.

«Не стоит озвучивать бред сумасшедших. В большинстве своём народ прекрасно знает историю. А те, кто там, в Раде, — это политики, которые ищут себе тёплое место. А самое востребованное сейчас — это русофобия. Вот украинские депутаты и торгуют этим. Иного у них, увы, уже давно нет», — считает Анатолий К.

Напомним, 13 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года является одной из самых громких побед над Москвой в украинской истории.