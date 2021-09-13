Конакри, 13 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Захватившие власть в Гвинее военные намерены со временем передать её гражданским структурам. Когда это произойдёт, будут решать сами гвинейцы, сообщает 13 сентября Agence France-Presse.

Maarten van der Bent Конакри, столица Гвинеи

По итогам переговоров с военными в Конакри спецпосланник генсека ООН в Западной Африке и регионе Сахель Махамат Салех Аннадиф сказал:

«Мы считаем, что продолжительность [переходного] периода должна быть разумной, однако всё зависит от самих граждан страны».

Со стороны Гвинеи в переговорах участвовал Национальный комитет по сплочению и развитию, которым руководит полковник Мамади Думбуя — глава военного мятежа.

Также спецпосланник встретился в Конакри с президентом Гвинеи Альфой Конде. От военных ООН удалось добиться «гарантий его безопасности и здоровья».