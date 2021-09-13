Манчестер, Великобритания, 13 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. 13 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время намерено продлить соглашение с 27-летним атакующим полузащитником сборной Португалии Бруну Фернандешем, предложив новый контракт на улучшенных условиях.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

Текущее соглашение Фернандеша с «манкунианцами» рассчитано до конца сезона 2024/25.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Бруну Фернандеша у «Спортинга» 29 января 2020 года за 63 миллиона евро. Текущая стоимость португальского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в четырех матчах Английской премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Ньюкасла» и «Лидс Юнайтед».