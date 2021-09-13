Мурманск, 13 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю сократили 136 ковидных коек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

«Мы пристально мониторим обстановку. С учетом риска подъема заболеваемости после возвращения жителей из отпусков продолжаем осторожно возвращать ковидные койки под оказание специализированной помощи при неинфекционных заболеваниях», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Всего в регионе развернуто 1 106 ковидных коек. Из них 939 оснащены кислородом, в том числе 124 — с аппаратами ИВЛ. На лечении находятся более 14 тысяч пациентов.