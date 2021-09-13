Мадрид, 13 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. 13 сентября испанская газета Marca сообщила, что 32-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл 11 сентября получил травму во время общекомандных тренировок перед матчем с «Сельтой». Сообщается, что валлийский форвард пропустит по меньшей мере один месяц.

(сс) Jon Candy Эшли Уильямс и Гарет Бейл

В прошлом сезоне Гарет Бейл, выступая за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых забил одиннадцать мячей и отдал две результативные передачи.

Гарет Бейл выступает за «Реал» с 1 сентября 2013 года после ухода из «Тоттенхэма». «Сливочные» заплатили «шпорам» 101 миллион евро за контракт валлийца.