Белград, , 23:10 — REGNUM Сербия абсолютно осознает тот факт, что она не станет членом Евросоюза, пока не решит вопрос Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 13 сентября в Белграде во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

Президент Сербии сказал, что от сербской общественности никто не скрывает условия вступления в ЕС.

«Сегодня, когда нас слушает вся страна, я ни единым словом не попытаюсь отрицать это. Поэтому диалог мы ведем весьма серьезный», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Сербский лидер добавил, что Белград готов обсуждать все компромиссные решения, но прежде всего хотел бы договориться о свободном передвижении товаров, услуг, денег и людей. «Надо сблизить людей, и тогда решение будет найти легче», — считает он.

«Если суть вопроса в том, осознаем ли мы, что не вступим в ЕС до решения косовского вопроса, тогда ответ будет — абсолютно осознаем», — подчеркнул Вучич.

Напомним, что ранее посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что цель брюссельского диалога — полноценное международное признание Косово.