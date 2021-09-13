Лондон, 13 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Бывший участник легендарной бритпоп-группы Oasis Ноэль Галлахер, который в настоящее время занимается сольным проектом Noel Gallagher's High Flying Birds, похвалил своего брата Лиама за успешную сольную карьеру, об этом сообщает NME.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Бывший глава Oasis признал, что его брат, Лиам Галлахер, на самом деле в настоящее время преуспевает лучше него в плане продаж билетов на концерты и альбомов. «Он дает огромные концерты, он продает больше записей, чем я, и он продает больше билетов, чем я, если вы можете в это поверить. Так что он делает свое дело, а я делаю свое, и мы оба довольно счастливы. Лиам делает свое дело, он отвечает за то, чтобы наследие было таким, какое оно есть, он поддерживает творческий огонь в себе и все такое, и это хорошо для него». Ноэль также рассказал о записи своего следующего альбома после работы в своей собственной «частной студии». Он сказал: «Запись стартовала в ноябре прошлого года, так что с тех пор я пишу там новую пластинку». Последний студийный альбом Ноэла Галлахера «Who Built the Moon?» вышел в 2017 году.