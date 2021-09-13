Лондон, 13 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 13 сентября издание Mediaset сообщило, что лондонский «Челси» проявляет интерес к двум центральным защитникам миланского «Интера» 26-летнему Милану Шкриньару и 22-летнему Алессандро Бастони. Как сообщает источник, итальянскому клубу этих игроков порекомендовал новичок «пенсионеров» Ромелу Лукаку.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

В текущем сезоне 22-летний центральный защитник сборной Италии Бастони принял участие в двух матчах «Интера» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 174 минуты. «Интер» с семью очками после трех туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.

Милан Шкриньяр перешел в «Интер» 7 июля 2017 года из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент стоимость защитника сборной Словакии составляет 60 миллионов евро. Текущее соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшее летнее трансферное окно у «Челси» не получилось договориться с «Севильей» по трансферу центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде.