Ижевск, 13 сентября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Удмуртии на мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» выделят в 2022 году 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Удмуртии Дорога после ремонта в Удмуртии

Планируется отремонтировать 120 объектов, общая протяженность ремонтируемых участков дорог составит 170,7 км.

В реализации нацпроекта в следующем году будут участвовать 12 районов республики. Максимальное число объектов будет отремонтировано в Завьяловском районе — 20 участков дорог, в Якшур-Бодьинском районе — 12, в Вавожском — восемь, по семь — в Воткинском, Камбарском и Селтинском районах.

Будут обновлены 19 региональных дорог общей протяженностью около 100 км.

В Ижевске отремонтируют шесть участков дорог — улицы Гагарина, Олега Кошевого, Леваневского, Новая, переулок Северный и проезд от автодороги Ижевск-Сарапул до совхоза Медведево. В Сарапуле обновят дороги по восьми улицам, В Можге продолжатся работы на четырех улицах, к которым добавят еще три.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября ремонт дорог по нацпроекту в Удмуртии выполнен на 81,7%. Поскольку 2021 год в республике был объявлен годом села из 111 ремонтируемых объектов 72 расположены в районах региона. Объем финансирования работ по нацпроекту в 2021 году составил 2,2 млрд рублей.

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