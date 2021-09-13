Вашингтон, 13 сентября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможных сроках релиза четвёртой игры серии BioShock. Об этом 13 сентября сообщает портал PCGamesN.

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Утечку допустил потоковый игровой облачный сервис Nvidia GeForce Now. Пользователь сервиса GitHub xPaw опубликовал файл платформы с большим списком видеоигр, в котором внимательные геймеры обнаружили позицию под названием BioShock 2022. Исходя из полученной информации они предположили, что новая игра франшизы может выйти в 2022 году.

Напомним, разработкой BioShock 4 занимается студия Cloud Chamber, в качестве издателя выступает 2K Games. Отметим, что пока разработчики не сообщили поклонникам франшизы подробности о проекте и не показали кадры игрового процесса.