Манчестер, Великобритания, 13 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на несколько сезонов. Как сообщает издание The Athletic, на решение французского футболиста повлияло возвращение в клуб нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

(сс) Ardfern Поль Погба

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в четырех матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью результативными передачами. На данный момент Погба является лучшим ассистентом чемпионата.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» 9 августа 2016 года из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

11 сентября «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура АПЛ 2021/22 разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Новичок «манкунианцев» Криштиану Роналду отметился дублем.