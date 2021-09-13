Москва, 13 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 13 сентября российский комментатор и журналист Денис Казанский объявил о своем уходе с государственного спортивного телеканала «Матч ТВ». На «Матч ТВ» Казанский работал в период с 2015 по 2021 годы.

пресс-служба «Матч ТВ» Телестудия канала «Матч ТВ»

«Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ». Большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Признаюсь, что было непросто сделать этот шаг — людям моей профессии свойственно рефлексировать. Но огромное желание идти вперед и развиваться перевесило все возникавшие сомнения», — написал журналист в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» также покинул один из самых талантливых комментаторов и спортивных интервьюеров Нобель Арустамян.