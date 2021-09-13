Сыктывкар, 13 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Коми на дооснащение онкоцентров дополнительно выделено 69 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, средства пойдут на закупку оборудования: эндоскопов, УЗИ.

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«Все мы знаем, как важно выявить онкологию на ранней стадии, вовремя начать лечение. Мы создаем такие центры для того, чтобы онкологические пациенты могли получать специализированную медицинскую помощь не только в онкодиспансере, но и как можно ближе к своему месту жительства. На базе таких центров можно пройти углубленное обследование, определиться с диагнозом, стадией заболевания», — отметила зампред республиканского правительства Лариса Карачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми почти в три раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.