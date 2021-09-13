Вашингтон, 13 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Авторы портала PCGamesN протестировали производительность игры Deathloop. Статья была опубликована 13 сентября на сайте издания.

Игра

Журналисты обратили внимание читателей, что Deathloop разрабатывалась прежде всего как игра для консолей нового поколения и именно так и позиционировали её разработчики из студии Arkane. Тестирование проводилось на ПК, оборудованном процессором AMD Ryzen 9 3900X, 32 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Deathloop запустили на этом компьютере с разрешением 4K и настройками графики Ultra.

Игра выдавала при таких настройках от 50 до 60 FPS (кадров в секунду), однако когда автор статьи попытался включить трассировку лучей, производительность упала примерно вдвое. После снижения разрешения до 1440p Deathloop стала выдавать от 90 до 120 FPS. Для разрешения 1080P журналисты рекомендуют использовать ПК с Intel Core i7 9700K (AMD Ryzen 7 2700X), 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia RTX 2060 (6 гигабайт видеопамяти) или AMD Radeon RX 5700 (8 гигабайт). С рекомендациями по настройке графики для получения оптимальной производительности можно ознакомиться в статье.

https://twitter.com/steamprofile/status/1437473575968165888

Напомним, релиз Deathloop состоится 14 ноября 2021 года. Эта экшн-игра предложит геймерам выступить в роли киллера, который попал во временную петлю на загадочном острове.