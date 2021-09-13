Тайбэй, , 22:28 — REGNUM Тайвань продолжает усиливать свои Военно-морские силы, пополнив их ракетным корветом проекта Tuo Jiang II, уже прозванным «убийцей авианосцев», сообщает DefenceNews.

Тайвань

На церемонии ввода корабля Tajiang в состав ВМС присутствовал президент Тайваня Цай Инвэнь.

Это головной ракетный корвет-катамаран в серии из шести аналогичных кораблей. Он вооружен противокорабельными ракетами Hsiung Feng II и Hsiung Feng III с дальностью действия 160 и 130 км соответственно.

Кроме того, корвет оснащён комплексами противовоздушной обороны, тип которых пока не уточняется.

Ракетный корвет-катамаран Tajiang водоизмещением 600 тонн, общей длиной 60,4 м, способен развивать скорость до 38 узлов и автономно преодолевать в экономичном режиме расстояния до 2000 морских миль.

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