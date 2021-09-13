Барселона, Испания, 13 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. 20-летний фланговый защитник сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Сержиньо Дест не сможет помочь каталонской «Барселоне» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА с «Баварией». Встреча пройдет 14 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщило испанское издание Marca.

Флаг ФК «Барселона»

Американский защитник получил травму 5 сентября в матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 со сборной Канады.

В прошлом сезоне Сержиньо Дест принял участие в тридцати матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Дест перешел в «Барселону» 1 октября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент стоимость Деста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2024/25.