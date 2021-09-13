Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Испытания Северной Кореей крылатой ракеты напоминает о том, что нужна денуклеаризация на Корейском полуострове, сообщил 13 сентября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Комментируя сообщения о действиях Пхеньяна, представитель ООН отметил, что странам нужно взаимодействовать в дипломатическом формате по вопросу Северной Кореи и что для надёжного мира нужна «полная и проверяемая денуклеаризация на Корейском полуострове».

Назвав испытания нового оружия Пхеньяном поводом для беспокойства, Дюжаррик сказал, что странам ООН необходимо искать способ снять «напряжённость на Корейском полуострове».

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