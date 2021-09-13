Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области завершено расследование самого громкого уголовного дела 2019 года в этом регионе. Его возбудили после того, как в частном доме в деревне Химози под Гатчиной правоохранительными органами были изъяты шесть несовершеннолетних детей и множество единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывные устройства. Одна из девочек, проживавших в доме, по данным следствия, стала жертвой насильственного инцеста. Однако предполагаемого виновника преступлений ждёт не колония, а психбольница.

Lenobl.sledcom.ru Андрей Бовт в зале суда

После обнаружения «дома ужасов» в Химози главу семейства Андрея Бовта, 1973 года рождения, обвинили в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном приобретении и хранении оружия, его основных частей, боеприпасов, незаконном изготовлении оружия, его основных частей, ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённом с жестоким обращением с несовершеннолетним. По такому набору статей мужчина мог быть осужден на очень длительный срок лишения свободы.

Однако судебная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера», — сообщили 13 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

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Видео: дом в Химози в ходе следственных действий в конце 2019 года.

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По данным следствия, девочка 2006 года рождения подвергалась сексуальному насилию со стороны отца с января 2012 года по сентябрь 2019 года. Кроме того, Бовт незаконно приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также вносил изменения в конструкцию охолощенного оружия переделывая его в огнестрельное. У живших в доме детей не было ни свидетельств о рождении, ни регистрации, они не учились в школе и не получали медицинской помощи.