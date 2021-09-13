Приштина, , 22:29 — REGNUM Процесс, который координирует спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, должен принести сепаратистскому Косово «полноценное международное признание». Об этом Лайчак заявил 13 сентября.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

Посредник ЕС пояснил, как он видит свою роль в брюссельском диалоге. По словам Лайчака, его задача — облегчить достижение соглашения о «всеобъемлющей нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, но сам процесс при этом «в руках двух сторон».

«Процесс, который я координирую, должен принести Косово полноценное международное признание, консолидацию и контроль над всей своей территорией, а также значительное продвижение на пути евроинтеграции. Параллельно с этим процесс должен способствовать открытию рабочих мест, развитию экономики и решению вопроса верховенства закона», — процитировал слова Лайчка телеканал Н1.

При этом он отметил, что ЕС никого не заставляет что-либо делать, и что «навязанное решение не может быть долгосрочным».

«Это не соглашение, в которой участвует ЕС, или Вашингтонское соглашение. Это соглашение между Косово и Сербией о нормализации их отношений. Они должны стать за этим соглашением, объяснить своим гражданам, защитить и реализовать его. Мы сделаем нашу часть работы, но мы должны ясно сказать, о каком процесс идет речь», — добавил Лайчак.

Напомним, что в соответствии с мандатом ООН, так называемый брюссельский диалог, который Белград и Приштина ведут при посредничестве ЕС не подразумевает обсуждение статуса Косово. Статус сербского южного края определен в рамках резолюции 1244 СБ ООН.