Ижевск, 13 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Главу администрации Устиновского района Владимира Петухова уволили за низкую исполнительную дисциплину. Об этом заявил на аппаратном совещании глава города Олег Бекмеметьев.

Pixabay.com Увольнение

Мэр пояснил, что в районе, который возглавляет Петухов, зафиксировано наибольшее число неисполненных поручений в течение последних 1,5 года.

«Сам лично проехал в выходные по району, чтобы в этом убедиться, и это стало крайней точкой в принятии решения. А ведь это проблемы, которые волнуют жителей», — подчеркнул Бекмемеметьев и добавил, что считает такой уровень исполнительной дисциплины неприемлемым.

На время отсутствия главы района контролировать работу Устиновской администрации будет замглавы мэра по социальной политике Дмитрий Чистяков параллельно со своими основными должностными обязанностями. О назначении нового главы района будет объявлено дополнительно.

ИА REGNUM напоминает, Петухов был назначен главой района в сентябре 2019 года решением гордумы Ижевска. До этого поста он являлся заместителем районного главы по социальным и организационным вопросам. До Петухова район возглавлял Игорь Утробин, но покинул должность по собственному желанию после 10 лет работы.