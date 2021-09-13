Леверкузен, Германия, 13 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 13 сентября леверкузенский «Байер-04» объявил о подписании нового пятилетнего соглашения с 18-летним немецким атакующим полузащитником Флорианом Витцем, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 45 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Fcbayern.com «Байер 04» — «Бавария» 0:0

В текущем сезоне Витц принял участие в трех матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе национальной сборной Германии у полузащитника одна голевая передача в трех матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022.

После четырех первых туров «Байер-04» с семью очками идет на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У подопечных Херардо Сеоане две победы и одна ничья.