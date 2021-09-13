Абуджа, 13 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Вооруженные бандиты захватили на юге Нигерии два пассажирских автобуса и похитили их пассажиров, сообщает 13 сентября газета Vanguard со ссылкой на полицию штата Экити.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Уточняется, что захват произошёл на автомобильной трассе Айеторо — Отун на юге Нигерии.

Полиция заявляет, что точно установлено похищение четырёх человек, участь ещё 32 пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нигерии с 2020 года несколько раз в месяц похищают людей с целью получить за них выкуп.