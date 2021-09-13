Сиэтл, США, 13 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В производстве Amazon Studios находится игровая адаптация анимационного сериала «Непобедимая принцесса Ши-Ра». Об этом 13 сентября сообщает портал Deadline.

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Курирует проект студия DreamWorks Animation, которая ранее выпустила на Netflix анимационную перезагрузку «Ши-Ра и непобедимые принцессы». Будущее игровое шоу получит собственную историю, не связанную с сюжетом предыдущих сериалов. Отмечается, что проект находится на ранней стадии реализации и продюсеры пока даже не нашли сценариста.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1437464602296545280

Напомним, оригинальный сериал «Непобедимая принцесса Ши-Ра» телеканал USA Network показывал в период с 9 сентября 1985 года по 5 декабря 1987-го. Шоу представляет собой спин-офф анимационного сериала «Хи-Мен и властелины вселенной».