Бишкек, 13 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Министерство энергетики и промышленности Киргизии предлагает разрешить разработку урановых и ториевых месторождений, а также урановых хвостохранилищ. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Armz.ru Добыча урана

Минэнергопром намерен предоставить право на добычу урана и тория только тем горнорудным предприятиям, 100% акций которых принадлежит государству.

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На остальные компании по-прежнему будет распространяться действие запрета на разработку и поиск месторождений радиоактивных элементов.

Также останется в силе запрет на ввоз на территорию Киргизии ураносодержащих и торийсодержащих отходов и сырья.

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