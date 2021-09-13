Власти Киргизии предлагают возобновить добычу урана и тория
Бишкек, 13 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Министерство энергетики и промышленности Киргизии предлагает разрешить разработку урановых и ториевых месторождений, а также урановых хвостохранилищ. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.
Минэнергопром намерен предоставить право на добычу урана и тория только тем горнорудным предприятиям, 100% акций которых принадлежит государству.
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На остальные компании по-прежнему будет распространяться действие запрета на разработку и поиск месторождений радиоактивных элементов.
Также останется в силе запрет на ввоз на территорию Киргизии ураносодержащих и торийсодержащих отходов и сырья.
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