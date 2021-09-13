Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. 13 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Краснодар» в матче седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ростовом». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. При этом «быки» больше часа игрового времени играли в меньшинстве. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

На 29-й минуте защитник «быков» Урош Спаич срезал мяч в свои ворота — 1:0. Через две минуты опорный полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк заработал вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 42-й минуте французский атакующий полузащитник Реми Кабелла упустил возможность восстановить равновесие в счете после удара с одиннадцатиметровой отметки. На экваторе второй половины полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян спас гостей от поражения, замкнув передачу Алексея Ионова — 1:1.

Желтые карточки получили Данила Сухомлинов — 6, Гжегож Крыховяк — 6, Понтус Альмквист — 41, Николай Комличенко — 44, Юрий Газинский — 51, Андрей Лангович — 70, Владимир Ильин — 90+4.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Баштуш, Осипенко, Терентьев (Поярков, 70'), Глебов, Хашимото (Фольмер, 46'), Сухомлинов (Гигович, 80'), Лангович, Альмквист, Комличенко (Соу, 75').

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Пантелеао, Корнюшин, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66'), Газинский (Кривцов, 65'), Ионов (Стоцкий, 89'), Классон, Кордоба (Сперцян, 33').

По итогам семи первых туров «Краснодар» с десятью очками занял седьмое местов в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с шестью очками идет пятью позициями ниже.