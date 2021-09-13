Подгорица, 13 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. За сутки в Черногории шесть человек умерли от последствий COVID-19, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Также в стране зарегистрированы 456 новых случаев заражения. За сутки было обработана 2674 теста.

Скончались три пациента из Подгорицы и по одному из Будвы, Даниловграда и Биело-Поле. Самому младшему было 40, а самому старшему — 83 года.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1806. Общее количество активных в настоящее время случаев в Черногории составляет 7508.