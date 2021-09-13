Москва, 13 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Необоснованным является завышение тарифов со стороны ООО «Т2 Мобайл», сообщили 13 сентября в пресс-службе ФАС.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Ведомство отметило, что проанализировало данные о том, что Tele2 в начале этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%. Компания аргументировала это повышение ростом своих затрат.

В связи с этим в ФАС стали поступать жалобы от абонентов, и в феврале ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Tele2.

«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — говорится в сообщении.

ФАС требует от компании вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.