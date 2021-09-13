Казань, 13 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 13 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» футбольный клуб «Рубин» одержал разгромную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 4:0. Матч проходил в рамках седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евсеев и Кварацхелия

Первый мяч на второй минуте встречи забил 23-летний датский атакующий полузащитник Андерс Дрейер после передачи Хвичи Кварацхелии — 1:0. Через 11 минут Артем Мамин срезал мяч в свои ворота — 2:0. На 80-й минуте Дрейер оформил дубль — 3:0. В компенсированное время датский новичок казанской команды стал автором хэт-трика — 4:0.

Желтые карточки получили Хван Ин Бом (19'), Рамазан Гаджимуратов (36'), Сеад Хакшабанович (52'), Оливер Абильдгор (55'), Герман Онугха (87'). На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Владислав Назаров.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Талби, Уремович, Зотов (Суриков, 83'), Самошников (Нижегородов, 78'), Ин Бом, Дрейер, Абильдгор, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 62'), Деспотович (Онугха, 62').

«Урал»: Помазун, Кузьмичев, Мамин, Адамов, Егорычев (Подберезкин, 78'), Гаджимуратов (Ибрагимай, 78'), Кулаков, Йовичич (Агеев, 78'), Мишкич (Гагнидзе, 78'), Колесниченко (Гогличидзе, 70'), Бикфалви.

Статистика матча («Рубин"/ «Урал»)

Удары 13/7

Удары в створ 6/3

Владение 55%/45%

Нарушения 13/19

Угловые 2/3

Казанский «Рубин», одержав четвертую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с двумя очками остался на последней позиции.