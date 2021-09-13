Загреб, 13 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Центральное статистическое бюро Хорватии объявило, что в первый день цифровой переписи населения, домашних хозяйств в Хорватии к 15:00 было зарегистрировано 18 727 домашних хозяйств.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме. 1566

Бюро статистики уточнило, что цифровая перепись заполняется одним членом домохозяйства, который регистрирует себя, всех членов семьи, сообщает Hina.

Статистики отмечают, что такой способ самооценки обеспечивает безопасную и расширенную цифровую коммуникацию с гражданами в то время, когда это им лучше всего подходит.

Они также напомнили, что на первом этапе переписи, до 26 сентября, граждане могут самостоятельно подсчитывать себя и всех членов своего домохозяйства на портале переписи.