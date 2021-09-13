Тюмень, 13 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате тюменского сельхозпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Dave H Franks Захват

В ряде СМИ появилась информация о том, что в Тюменской области имущество сельскохозяйственного предприятия по подложным документам переписали на организацию — «двойника» с похожим названием. Речь идёт о конфликте между СПК «Ембаевский» и компанией-двойником ЗАО СХП «Ембаевский», отражённом в материале «Версии.ru».

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить по изложенным в материале доводам.