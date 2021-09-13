Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Netflix выпустил трейлер третьего сезона сериала «Нарко: Мексика». Ролик был опубликован 13 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Онлайн-кинотеатр начнёт показывать продолжение шоу 5 ноября 2021 года. «Приготовьтесь к окончательному удару», — такой слоган зрители могут видеть в трейлере. Таким образом, создатели сериала дали понять, что третий сезон станет для него последним.

Напомним, Netflix показывает шоу «Нарко: Мексика» с 16 ноября 2018 года. В проекта участвуют актёры Майкл Пенья, Диего Луна, Теноч Уэрта Мехия, Алисса Диас и другие.