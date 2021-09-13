Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Встреча лидеров так называемого Четырёхстороннего диалога по безопасности, в который входят США, Индия, Япония и Австралия, состоится в Белом доме 24 сентября, сообщает 13 сентября Reuters.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

В очном формате лидеры в этом составе встретятся впервые. Помимо отношений между странами будет обсуждаться вопрос противодействия таким вызовам как COVID-19, изменения климата, киберугрозы.

Будет обсуждаться и тема обеспечении свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

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