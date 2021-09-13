Вашингтон, 13 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Аэрокосмическое агентство США (NASA) готовит планы по использованию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщила 13 сентября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс, выступая на саммите The 2021 Humans to Mars.

Изображение туманности Вуаль (диффузная туманность в созвездии Лебедя) с космического телескопа НАСА Хаббл

По её словам, МКС важна для создания систем, необходимых для полётов на Луну.

«МКС — это важный для нас проект, мы продолжаем использовать станцию и надеемся делать это вплоть до 2030 года, продлевая срок её использования, чтобы разрабатывать и тестировать системы, которые помогут нам высадить человека на Луну», — заявила Лидерс.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может отказаться от программы МКС, занявшись созданием национальной орбитальной станции. Её первый модуль может появиться на орбите в 2025 году.