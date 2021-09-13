Кабул, , 21:32 — REGNUM Более 150 средства массовой информации прекратили деятельность в Афганистане после прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Tolo Newsсо ссылкой на данные правозащитных организаций.

Как уточняется, речь идёт о телеканалах, радиостанциях и печатных изданиях, действовавших в общей сложности в 20 провинциях Афганистана. Причинами прекращения работы СМИ называются как ограничения против них, так и экономические проблемы.

При этом представители профильных организаций заявляют о перспективе закрытия ещё большего количество средств массовой информации в стране. «Если организации, поддерживающие СМИ, не обратят на это внимание, скоро мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», — заявил замруководителя федерации журналистов Афганистана Худжатулла Муджадади.