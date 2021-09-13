Белград, 13 сентября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Геостратегический интерес Евросоюза подразумевает прием всех стран Западных Балкан в эту организацию. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 13 сентября в Белграде, отвечая на вопросы журналистов по поводу расширения Евросоюза.

Kleinschmidt Ангела Меркель

«Мы иногда видим, что процесс идет в обратном направлении, ощущается и влияние других регионов мира. Мы с нашей стороны не должны забывать, насколько важен этот геостратегический интерес, связанный со сближением стран региона с ЕС», — процитировал телеканал РТС слова Меркель.

Канцлер Германии добавила, что существуют определенные опасения по поводу того, что Евросоюз не будет функциональным, из-за чего президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую методологию приема стран в сообщество.

«Я рада услышать, что Сербия интенсивно занимается реформами правосудия, ЕС должен это оценить. Я знаю, что иногда кажется, что процесс идет медленно, и что ЕС придумывает новые требования, но мы видим ряд достижений и видим продвижение. Берлинский процесс усилил межрегиональные связи», — добавила Меркель.

Напомним, что Ангела Меркель 13 сентября в Белграде встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем. Уже 14 сентября она в Албании встретится с премьер-министрами стран Западных Балкан.