Сан-Хосе, США, 13 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Функция сервиса видеочатов Zoom, позволяющая выводить на экран скрытые субтитры в реальном времени, будет работать с 30 языками. Об этом 13 сентября разработчики приложения рассказали во время ежегодно конференции Zoomtoopia.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Zoom

Они отметили, что Zoom также получит поддержку перевода в реальном времени для 12 языков. Функции появятся в сервисе в 2022 году. Авторы программы сообщили, что сейчас работают над улучшенной интерактивной доской, доступ к которой можно будет получить не только во время конференций и видеочатов. Они также отметили, что в 2022 году Zoom в рамках сотрудничества с Facebook внедрит своё ПО для видеоконференций в приложение для работы в виртуальной реальности Horizon Workrooms.

Отметим, что в июне 2021 года СМИ сообщили, что Zoom Video Communications купила немецкий стартап Karlsruhe Information Technology. Компания занимается разработкой технологии машинного перевода в реальном времени на основе искусственного интеллекта.