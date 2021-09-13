Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В дни выборов в Ростове-на-Дону ряд школ будут закрыты. Ученикам предложат пойти в театры или музеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Формат работы общеобразовательных учреждений, в период проведения выборов депутатов Государственной думы, будет разным, и зависеть от особенностей учреждения», — уточнили власти.

Работу в обычном режиме продолжат те школы, на территории которых не располагаются участковые избирательные комиссии. В ином случае занятия организуют за пределами здания, к примеру, на базе спортивных комплексов, в музеях, театрах. Либо занятия перенесут на субботу следующей недели.

Напомним, что голосование продлится с 17 по 19 сентября.