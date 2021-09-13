Белград, , 21:19 — REGNUM Сербии, как и другим странам Западных Балкан, предстоит долгий путь к полноценному членству в Евросоюзе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 13 сентября в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ангела Меркель Christliches Medienmagaz

Меркель рассказала, что во время встречи с сербским лидером обсуждался вопрос Косово, Боснии и Герцеговины, а также «ряд других тем, которые надо обсуждать».

«Я верю в искренность и способность услышать другую сторону, а потом предпринять шаги на основании итогов этих переговоров. Это характеризует наши отношения», — процитировал телеканал РТС слова Меркель.

Канцлер Германии отметила, что чрезвычайно важно для Сербии добиться прорыва в области верховенства закона. «Президент Вучич рассказал о планах и дал определенные обещания», — добавила Меркель, подчеркнув, что знает Вучича как человека, который не дает ложных обещаний и выполняет то, что обещал.

Напомним, что Ангела Меркель посетила Сербию в рамках своего прощального турне перед уходом с должности канцлера Германии. Завтра Меркель посетит Албанию и встретится там с премьер-министрами стран региона.