Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону арестован водитель элеутросамоката, управлявший портативным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов в Новосибирске

Инцидент произошёл 12 сентября на улице Московской. Электросамокатов управлял мужчина, очевидно находившийся в нетрезвом виде. Однако от медицинского освидетельствования ростовчанин отказался и был доставлен в дежурную часть полиции. В отношении водителя был составлен административный протокол о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мировой судья Кировского судебного района назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. В случае повторного нарушения мужчине грозит уголовная ответственность.