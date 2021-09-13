Железногорск, Курская область, 13 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Курской области Росприроднадзор выявил 40 нарушений природоохранного законодательства на предприятии АО «ХАРТМАНН-РУС», которое производит изделия из бумаги и картона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Трубы дымят. Загрязнение

В ходе плановой выездной проверке на заводе в городе Железногорске выявили 40 нарушений природоохранного законодательства в области охраны окружающей среды. В частности, были выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха, земельных ресурсов, а также в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ответственных за нарушения природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 498 тысяч рублей.

Также сотрудники отдела государственного экологического надзора выяснили, что на предприятии при инвентаризации стационарных источников не были учтены источники выбросов в воздух вредных веществ от вакуум-формовочной машины и печатной линии. На территории земельного участка, прилегающего к месту демонтированной железнодорожной ветви с северо-западной стороны производственного цеха предприятия, почва оказалась загрязнена нефтепродуктами. На предприятии не проводится раздельный сбор отходов, в месте накопления отходов совместно складировались металлическая проволока, деревянные и бумажные отходы.

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выдали предприятию предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.